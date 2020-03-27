Количество заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 14 человек

27 Март 2020 2020-03-27T11:47:02+03:00

К количеству заболевших коронавирусом в Самарской области добавились два человека, всего же в России заболело 196 человек за сутки

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Количество заболевших коронавирусом в Самарской области выросло до 14 человек. Диагноз подтвердили у двух человек. Кто они и откуда - пока неизвестно. Роспотребнадзор сообщает, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. До этого обсуждались случаи возможного заражения жителей Новокуйбышевска и Сызрани. Официальной информации об этом пока нет.

Всего же по России прибавилось 196 заболевших. Зарегистрировано на территории страны всего 1036 случаев коронавируса. Выздоровели и были выписаны 45 человек.

Напомним, в регионе ужесточили правила контроля за теми, кто вернулся в город из-за границы. Теперь те, кто не хочет самоизолироваться, может даже получить уголовное наказание. Нескольких человек поместили под карантин через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU