2020-03-27T11:47:02+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 14 человек

К количеству заболевших коронавирусом в Самарской области добавились два человека, всего же в России заболело 196 человек за сутки
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре новые заболевшиеВ Самаре новые заболевшиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Количество заболевших коронавирусом в Самарской области выросло до 14 человек. Диагноз подтвердили у двух человек. Кто они и откуда - пока неизвестно. Роспотребнадзор сообщает, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. До этого обсуждались случаи возможного заражения жителей Новокуйбышевска и Сызрани. Официальной информации об этом пока нет.

Всего же по России прибавилось 196 заболевших. Зарегистрировано на территории страны всего 1036 случаев коронавируса. Выздоровели и были выписаны 45 человек.

Напомним, в регионе ужесточили правила контроля за теми, кто вернулся в город из-за границы. Теперь те, кто не хочет самоизолироваться, может даже получить уголовное наказание. Нескольких человек поместили под карантин через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух сызранцев отправили за решетку за нападение на 90-летнюю старушку
Билайн открывает бесплатный доступ к сервисам для работы и отдыха дома
«Лучший» водитель: в Самарской области мужчина нарушил ПДД 943 раза на 700 тысяч рублей
В Самарской области проверят качество 210 тонн солода из Бельгии и Чехии
Могут увидеть все: эко-спектакль из Тольятти покажут по видеотрансляции
Сотрудники самарского предприятия подозреваются в сокрытии налогов на 9,5 млн рублей
В Самаре на рабочем месте задержали начальника управления по вопросам миграции Дмитрия Котова
Стало известно, как заболели два человека в Самарской области, у которых нашли коронавирус
СВГК приостанавливает деятельность центров обслуживания клиентов и переходит на особый режим работы
Жителям региона рассказали, какими будут зарплаты в Самарской области в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля
Продал алкоголь несовершеннолетней: в Самарской области владелец магазина хотел «уладить» вопрос с полицейским
В Тольятти продолжают подготовку к 50-летию выпуска первой машины ВАЗ с учетом эпидемиологической обстановки
Полицейские Самарской области помогают поддерживать в регионе карантин
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 14 человек
Заявление ВТБ о налогах на доходы от вкладов в банках и ценные бумаги, превышающие 1 млн. рублей
В Самаре женщина обманула на квартиру инвалида третьей группы