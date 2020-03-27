2020-03-27T11:51:25+03:00
Общество

Полицейские Самарской области помогают поддерживать в регионе карантин

Это касается граждан, вернувшихся из заграничных стран [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Выявлено три человека, уклонявшихся от самоизоляцииВыявлено три человека, уклонявшихся от самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Самарской области оказывают содействие органам здравоохранения, исполнительной власти и иным органам, заинтересованным в решении вопросов недопущения распространения коронавируса. Специальная рабочая группа оказывает мониторинг прибывших на территорию России самарцев из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

– 26 марта проверено 66 адресов проживания самоизолированных граждан. Составлено 3 протокола по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники самарской полиции оперативно реагируют на факты уклонения жителей региона от соблюдения режима самоизоляции.

Уже 12 человек: актуальная информация о ситуации по коронавирусу в Самарской области на 27 марта

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Полицейские Самарской области проверяют самоизоляцию граждан 27.03.20.

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Узнаем последние новости про коронавирус в Самаре и борьбу с ним для вас 26 марта 2020 года, самые важные моменты на утро (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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