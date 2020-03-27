В Самаре на рабочем месте задержали начальника управления по вопросам миграции Дмитрия Котова

27 Март 2020 2020-03-27T13:49:57+03:00

Дмитрия Котова, по предварительным данным, задержали в рамках громкого коррупционного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Вчера сотрудники УФСБ России по Самарской области и представители регионального Следственного комитета задержали Дмитрия Котова. С августа 2018 года он возглавлял в областном МВД управление по вопросам миграции.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн пишет в соцсетях, что задержание Котова может быть связано с уголовным делом начальника центра хозобеспечения Главка Максима Шаталова, где фигурирует также его заместитель Александр Москвитин.

Напомним, полицейских задержали в феврале по подозрению в получении взятки 100 тысяч рублей от коммерсанта, по версии следствия, взамен частная контора должна была заключить выгодный госконтракт с полицией.

В отношении Шаталова и Москвитина было возбуждено уголовное дело. Что именно вменяется Дмитрию Котову, пока не ясно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обещали за взятку помочь с госконтрактами: появились подробности задержания двоих сотрудников МВД в Самаре

В коррупционном преступлении заподозрили начальника центра хозобеспечения и его заместителя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU