2020-03-27T13:49:57+03:00
Общество

В Самаре на рабочем месте задержали начальника управления по вопросам миграции Дмитрия Котова

Операцию проводили сотрудники ФСБ и регионального Следственного комитета
Александра БУДАЕВА
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Дмитрия Котова, по предварительным данным, задержали в рамках громкого коррупционного делаДмитрия Котова, по предварительным данным, задержали в рамках громкого коррупционного делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера сотрудники УФСБ России по Самарской области и представители регионального Следственного комитета задержали Дмитрия Котова. С августа 2018 года он возглавлял в областном МВД управление по вопросам миграции.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн пишет в соцсетях, что задержание Котова может быть связано с уголовным делом начальника центра хозобеспечения Главка Максима Шаталова, где фигурирует также его заместитель Александр Москвитин.

Напомним, полицейских задержали в феврале по подозрению в получении взятки 100 тысяч рублей от коммерсанта, по версии следствия, взамен частная контора должна была заключить выгодный госконтракт с полицией.

В отношении Шаталова и Москвитина было возбуждено уголовное дело. Что именно вменяется Дмитрию Котову, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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