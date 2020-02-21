Обещали за взятку помочь с госконтрактами: появились подробности задержания двоих сотрудников МВД в Самаре

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:54:30+03:00

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Стали известны подробности задержания начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Самарской области Максима Шаталова и его заместителя Александра Москвитина. Напомним, их заподозрили в получении взяток от коммерсантов.

- По версии следствия, 10 февраля подозреваемые получили через посредника, действующего в рамках оперативного эксперимента, 100 тысяч рублей от учредителя ООО. За эти деньги они должны были обеспечить заключение госконтрактов между центром хозобеспечения и этой компанией, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Договор планировалось заключить на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов, а также на утилизацию автомобильных номеров. За взятку сотрудники облГлавка должны были не только помочь с заключением госконтрактов, но и не препятствовать их исполнению.

В отношении Максима Шаталова и Александра Москвитина следователи возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается. В скором времени для попавших под подозрение сотрудников главка изберут меру пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU