2020-03-27T16:14:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Как будет работать самарский океанариум с 28 марта по 5 апреля

На время карантина по коронавирусу работу Самарского океанариума приостановили
Ольга НОВИКОВА
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Питомцам океанариума придется поскучать без посетителейПитомцам океанариума придется поскучать без посетителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, как будет работать Самарский океанариум с 28 марта по 5 апреля. Как рассказали в океанариуме, на время карантина по коронавирусу его работу приостановили.

- Об возобновлении посещений мы сообщим дополнительно, - пояснили в океанариуме. - Наши специалисты продолжат заботиться о здоровье наших обитателей, а значит будут работать. Так как мы являемся социально-образовательным учреждением и несем ответственность за наших редких и краснокнижных обитателей.

В то же время самарцам пообещали регулярно рассказывать о достижениях и буднях питомцев океанариума в соцсетях. В океанариуме заверили, что это будет интересно и познавательно.

Следить за буднями обитателей Самарского океанариума можно Вконтакте и в Инстаграме

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ИСТОЧНИК KP.RU

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