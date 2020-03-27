Как будет работать самарский океанариум с 28 марта по 5 апреля
Стало известно, как будет работать Самарский океанариум с 28 марта по 5 апреля. Как рассказали в океанариуме, на время карантина по коронавирусу его работу приостановили.
- Об возобновлении посещений мы сообщим дополнительно, - пояснили в океанариуме. - Наши специалисты продолжат заботиться о здоровье наших обитателей, а значит будут работать. Так как мы являемся социально-образовательным учреждением и несем ответственность за наших редких и краснокнижных обитателей.
В то же время самарцам пообещали регулярно рассказывать о достижениях и буднях питомцев океанариума в соцсетях. В океанариуме заверили, что это будет интересно и познавательно.
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ИСТОЧНИК KP.RU