2020-03-27T21:51:24+03:00
Общество

В Самарской области в эти выходные будет малооблачно и тепло

Осадков синоптики не обещают
Евгения ВАСИНА
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Ура! К нам пришло тепло!Ура! К нам пришло тепло!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В эти выходные весна все-таки разгуляется на территории Самарской области. Зонты и резиновые сапоги можно будет пока отложить. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС в субботу в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. С юго-востока подует ветерок со скоростью 4-9 м/с, а столбики термометра покажут +8…+13 °C.

В ночь с субботы на воскресенье на небе будет также малооблачно, осадков не предвидится. Ветер сохранит свою силу и направление, а термометр покажет +2...-3 °C. В воскресенье днем воздух прогреется до +10...+15 °C. Такой погода будет и в понедельник.

Осторожнее на дорогах, по утрам возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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