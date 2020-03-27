В Самарской области в эти выходные будет малооблачно и тепло

27 Март 2020 2020-03-27T21:51:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В эти выходные весна все-таки разгуляется на территории Самарской области. Зонты и резиновые сапоги можно будет пока отложить. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС в субботу в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. С юго-востока подует ветерок со скоростью 4-9 м/с, а столбики термометра покажут +8…+13 °C.

В ночь с субботы на воскресенье на небе будет также малооблачно, осадков не предвидится. Ветер сохранит свою силу и направление, а термометр покажет +2...-3 °C. В воскресенье днем воздух прогреется до +10...+15 °C. Такой погода будет и в понедельник.

Осторожнее на дорогах, по утрам возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU