2020-03-27T21:56:07+03:00
Общество

За порядком на улицах в Самаре с 28 марта по 5 апреля будут следить полицейские патрули

Они же будут искать граждан, которые нарушают режим самоизоляции
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жителям рекомендовали сидеть домаЖителям рекомендовали сидеть домаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Полицейские патрули будут следить за порядком на улицах Самары с 28 марта по 5 апреля, на нерабочей неделе. Напомним, о незапланированных выходных объявил президент РФ Владимир Путин в рамках борьбы с коронавирусом и его распространением в стране. Сначала жители Самары и области подумали, что это станет причиной дополнительного отдыха, но сейчас понятно, что введены строгие меры.

- С такой угрозой мы еще не сталкивалось: с учетом глобализации экономики, скорости перемещения людей и ресурсов, это масштабный вызов для всего человечества, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Итак, известно, что за порядком на улицах будут следить полицейские. Их же задача - выявлять тех, кто нарушает режим самоизоляции.

Горожан просят сидеть дома и по возможности вообще не выходить на улицу. Работать будут только продуктовые магазины, зоомагазины, точки, где продают предметы детского обихода, аптеки. А вот торговые центры и рестораны закроют. В детских садах малышей примут по заявочному принципе, только если родители работают в этот важный для государства момент.

Подробно о том, что будет работать и что будет закрыто, читайте в нашей подборке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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