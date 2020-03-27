За порядком на улицах в Самаре с 28 марта по 5 апреля будут следить полицейские патрули

27 Март 2020 2020-03-27T21:56:07+03:00

Они же будут искать граждан, которые нарушают режим самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Полицейские патрули будут следить за порядком на улицах Самары с 28 марта по 5 апреля, на нерабочей неделе. Напомним, о незапланированных выходных объявил президент РФ Владимир Путин в рамках борьбы с коронавирусом и его распространением в стране. Сначала жители Самары и области подумали, что это станет причиной дополнительного отдыха, но сейчас понятно, что введены строгие меры.

- С такой угрозой мы еще не сталкивалось: с учетом глобализации экономики, скорости перемещения людей и ресурсов, это масштабный вызов для всего человечества, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Итак, известно, что за порядком на улицах будут следить полицейские. Их же задача - выявлять тех, кто нарушает режим самоизоляции.

Горожан просят сидеть дома и по возможности вообще не выходить на улицу. Работать будут только продуктовые магазины, зоомагазины, точки, где продают предметы детского обихода, аптеки. А вот торговые центры и рестораны закроют. В детских садах малышей примут по заявочному принципе, только если родители работают в этот важный для государства момент.

Подробно о том, что будет работать и что будет закрыто, читайте в нашей подборке.

ИСТОЧНИК KP.RU