2020-03-28T11:42:28+03:00
Общество

Мужчина с коронавирусом, побывавший в самарском аэропорту, умер в Оренбургской области

Несколько дней назад он вернулся из европейских стран
Владислав КИРСАНОВ
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57-летний житель Бузулука прилетел в «Курумоч», а потом поехал домой на своей машине57-летний житель Бузулука прилетел в «Курумоч», а потом поехал домой на своей машинеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня утром, 28 марта, стало известно о смерти еще одного человека в России от коронавируса. 57-летний мужчина стал первым, кто погиб от заболевания за пределами Москвы. Житель Бузулука скончался после приезда из европейских стран.

– Он прилетел сначала в Самару, побывал в местном аэропорту, а затем сел на свой автомобиль и поехал к себе домой, – сообщила глава министерства здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире в инстаграме.

Отмечается, что точная причина смерти мужчины будет известна позже, однако подчеркивается, что он имел хроническую патологию. На данный момент в Самарской области зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Среди них есть один ребенок. Также один из жителей региона выздоровел и был выписан.

В Самарской области растет число заболевших коронавирусом. Заболел первый ребенок, а нарушителей режима самоизоляции ловит полиция

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ИСТОЧНИК KP.RU

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