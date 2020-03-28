Мужчина с коронавирусом, побывавший в самарском аэропорту, умер в Оренбургской области
Сегодня утром, 28 марта, стало известно о смерти еще одного человека в России от коронавируса. 57-летний мужчина стал первым, кто погиб от заболевания за пределами Москвы. Житель Бузулука скончался после приезда из европейских стран.
– Он прилетел сначала в Самару, побывал в местном аэропорту, а затем сел на свой автомобиль и поехал к себе домой, – сообщила глава министерства здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире в инстаграме.
Отмечается, что точная причина смерти мужчины будет известна позже, однако подчеркивается, что он имел хроническую патологию. На данный момент в Самарской области зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом. Среди них есть один ребенок. Также один из жителей региона выздоровел и был выписан.
В Самарской области растет число заболевших коронавирусом. Заболел первый ребенок, а нарушителей режима самоизоляции ловит полиция
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ИСТОЧНИК KP.RU