2020-03-28T13:50:35+03:00
Общество

Более 350 офисов Россельхозбанка будут работать с 30 марта по 3 апреля

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По всем вопросам можно обратиться в колл-центрПо всем вопросам можно обратиться в колл-центрФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» Россельхозбанк вносит изменения в режим работы своих офисов.

Обслуживание физических лиц

28 марта обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется по режиму, предусмотренному для будних дней.

29 марта — выходной.

В период с 30 марта по 3 апреля обслуживание клиентов-физических лиц будет осуществляться в 7 офисах Самарской области: г. Самара, ул. Платонова, 10/ ул. Стара-Загора, 41/ г. Тольятти, ул. Ленинградская,45/ г. Сызрань, ул. Советская, 22/г. Похвистнево, ул. Революционная, 163/с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 78/ пгт Суходол, ул. Суслова, 24. Режим работы в указанных офисах: с 9:00 до 15:00. Всего по всей стране обслуживание клиентов-физических лиц будет осуществляться в 358 офисах.

Банкоматы в зонах ежедневного круглосуточного обслуживания в период с 30 марта по 3 апреля будут работать в стандартном режиме 24/7.

В целях защиты здоровья Россельхозбанк рекомендует использовать дистанционное обслуживание и сократить визиты в офисы Банка. Удаленно из дома, в том числе с помощью мобильного приложения, клиенты РСХБ могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, погашать кредиты, обменивать валюту и совершать другие операции.

В текущей ситуации Россельхозбанк принимает все возможные меры, чтобы максимально обеспечить безопасность и комфорт клиентов, в связи с чем сроки платежей по кредитам физических лиц будут перенесены на первый рабочий день после выходных, 6 апреля.

Обслуживание корпоративных клиентов

В период с 30 марта по 3 апреля 2020 г. обслуживание корпоративных клиентов переводится в дистанционный режим. Расчеты с контрагентами клиенты могут осуществлять с использованием дистанционных каналов: «Интернет-Клиента», «Банк-Клиента» и мобильного приложения «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн». В системах «Интернет-Клиент» и «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» предусмотрена возможность размещения в депозиты временно свободных денежных средств (на срок свыше 30 дней и в зависимости от параметров сделки).

Также в полном объеме доступны операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах Банка с использованием корпоративной карты.

Все заявки на открытие расчетного счета/выдачу кредита будут также рассмотрены по окончании периода нерабочих дней.

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.

По вопросам обслуживания можно круглосуточно обратиться в Контакт-центр Банка:

8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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