Самарскую набережную на неделю закрывают на карантин

29 Март 2020 2020-03-29T09:32:05+03:00

Самарцев просят не гулять в местах массового скоплению людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей и гостей города просят не ходить туда до 5 апреля

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Усиленные меры профилактики распространения коронавируса в Самарской области и рекомендации провести эту неделю дома, не останавливают самарцев от прогулок. Теплая погода выманила многих на улицу, в частности на набережную Волги.

В Самарской области растет число заболевших коронавирусом. Заболел первый ребенок, а нарушителей режима самоизоляции ловит полиция 00:00 00:00

Большинство любовались солнцем и рекой в медицинских масках, кто-то даже надел перчат, но главное «карантинное» условие было нарушено: все пришли в место массового скопления людей.

Чтобы обезопасить жителей и гостей города власти решили ограничить функционал набережной и закрыть все местные торговые и развлекательные объекты.

- Уважаемые посетители! Администрация МП «Самарская набережная» рекомендует воздержаться от посещения мест массовых скоплений населения! На территории набережной приостановлена деятельность торговых и развлекательных объектов. Данные ограничения распространяются до 5 апреля 2020 года, - написали представители МП «Самарская набережная» в своем Твиттере.

Напомним, что с 29 марта все торговые центры Самары ограничат свою деятельность. В них будут работать только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU