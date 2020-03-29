2020-03-29T21:02:38+03:00
Общество

В Самаре прошел автомобильный крестный ход против коронавируса

Представители Епархии решили поддержать горожан молитвами
Вера ЦЫГАНКОВА
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Крестный автомобильный ход стратовал от Собора Святой СофииКрестный автомобильный ход стратовал от Собора Святой СофииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В воскресенье, 29 марта, в Самаре состоялся автомобильный крестный ход. Клирики и прихожане самарских храмов проехали вокруг города с молитвами. С собой они везли главные самарские святыни: чудотворные иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» и «Всецарица», икону святителя Алексия Митрополита Московского, святые мощи Нколая Чудотворца Спиридона Тримифунтского, Матроны Московской и другие.

Колонна из порядка 15 легковых автомобилей отправилась от Собора Святой Софии на улице Соколова в сторону улицы Главной и Народной. Там участники крестного автомобильного хода совершили первый молебен.

- Цель этого мероприятия поддержать верующих молитвой в это непростое время, - рассказал пресс-секретарь Самарской Епархии, протоиерей Максим Кокарев.

От первой точки колонны крестного хода проехала по Кряжскому, Уральскому, Южному шоссе, по трассе Самара — Оренбург, через поселок Алексеевка, Дубки, далее по трассе М-5, через Царевщину, по Красноглинскому шоссе, улицам Демократической, Ново-Садовой и вернулась к Собору Святой Софии. За время пути было совершено 7 молебнов.

Также сегодня автомобилисты Самары заметили на улице странную картину: газель с открытым кузовом, на которой были установлены колокола. Они звонили, а находящиеся на машине люди окропляли Самару святой водой.

Самару окропили святой водой от коронавируса.

Было ли это частью крестного хода не известно.

Напомним, что в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля самарские храмы будут открыты и там будут проходить службы.

Самару окропили святой водой: по городу проехала ГАЗель с колоколами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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