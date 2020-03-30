В Самарской области закроют проезд грузовиков по трассе М-5
С 26 апреля по 18 октября текущего года на трассе М-5 «Урал» в Самарской области введут ограничение для транспорта общей массой свыше 3,5 тонн. Подобные меры необходимы в связи со строительством транспортной развязки под Тольятти.
– Проезд для грузовиков будет закрыт с 7 до 22 часов. Движение данного вида транспорта на период ограничений будет направлено по объездным маршрутам участка производства строительно-монтажных работ по федеральным трассам: Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа; Цивильск – Ульяновск; Самара – Пугачев – Энгельс — Волгоград; Сызрань – Саратов — Волгоград, – сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
На этом же участке продолжаются кратковременные ограничения движения. Они занимают по 15-30 минут. Это необходимо для строительства временной опоры ЛЭП.
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ИСТОЧНИК KP.RU