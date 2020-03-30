В Самарской области закроют проезд грузовиков по трассе М-5

30 Март 2020 2020-03-30T12:03:13+03:00

Транспорт свыше 3,5 тонн сможет ехать там только в ночное время

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С 26 апреля по 18 октября текущего года на трассе М-5 «Урал» в Самарской области введут ограничение для транспорта общей массой свыше 3,5 тонн. Подобные меры необходимы в связи со строительством транспортной развязки под Тольятти.

– Проезд для грузовиков будет закрыт с 7 до 22 часов. Движение данного вида транспорта на период ограничений будет направлено по объездным маршрутам участка производства строительно-монтажных работ по федеральным трассам: Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа; Цивильск – Ульяновск; Самара – Пугачев – Энгельс — Волгоград; Сызрань – Саратов — Волгоград, – сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

На этом же участке продолжаются кратковременные ограничения движения. Они занимают по 15-30 минут. Это необходимо для строительства временной опоры ЛЭП.

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ИСТОЧНИК KP.RU