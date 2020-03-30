2020-03-30T12:03:13+03:00
Общество

В Самарской области закроют проезд грузовиков по трассе М-5

Транспорт свыше 3,5 тонн сможет ехать там только в ночное время
Владислав КИРСАНОВ
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Ограничение продлится до середины октября ФОТО: ФКУ «Поволжуправтодор»Ограничение продлится до середины октября ФОТО: ФКУ «Поволжуправтодор»Фото: Яндекс. Карты
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С 26 апреля по 18 октября текущего года на трассе М-5 «Урал» в Самарской области введут ограничение для транспорта общей массой свыше 3,5 тонн. Подобные меры необходимы в связи со строительством транспортной развязки под Тольятти.

– Проезд для грузовиков будет закрыт с 7 до 22 часов. Движение данного вида транспорта на период ограничений будет направлено по объездным маршрутам участка производства строительно-монтажных работ по федеральным трассам: Москва – Владимир – Нижний НовгородКазаньУфа; ЦивильскУльяновск; СамараПугачев – Энгельс — Волгоград; СызраньСаратов — Волгоград, – сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

На этом же участке продолжаются кратковременные ограничения движения. Они занимают по 15-30 минут. Это необходимо для строительства временной опоры ЛЭП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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