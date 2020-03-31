2020-03-31T11:46:01+03:00
Общество

Новый высокоточный текст на коронавирус создали в России

Он уже успешно прошел клинические испытания
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Тест зарегистрирован для использования в России 25 мартаТест зарегистрирован для использования в России 25 мартаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Российские ученые Роспотребнадзора создали новый тест для диагностики коронавируса. Новый набор реагентов был произведен в одном из ведущих научных центров страны – Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это место обладает огромным опытом по созданию наборов для выявления инфекционных заболеваний.

– 25 марта тест был зарегистрирован для использования в России. Он не дает ложноположительной реакции и прошел все клинические испытания, – сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор.

На данный момент в Самарской области зафиксировано 14 заболевших коронавирусной инфекцией. Один из них уже выздоровел. Также среди этого числа один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легионер «Крыльев Советов» рассказал, чем занимается во время карантина в Самаре
В Самаре домой выписали второго больного коронавирусом, который поправился
МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома
Регистрация браков и разводов в Самаре во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Можно ли ездить на работу в Самаре в период самоизоляции
В Самаре в апреле планируют закончить расследовать гибель мальчика, которого убило плитой на площади Кирова
Дезинфекция от коронавируса в Самаре: город начали обрабатывать специальными растворами
В этом году в Самарской области построят 22 спортивные площадки
Жителей Самары просят оставаться дома по громкоговорителям
В Новокуйбышевске 300 человек обследовали на коронавирусную инфекцию
В самом худшем случае Самарской области потребуется 3,2 тысяч коек для заболевших коронавирусом
В Самарской области мужчина купил еды и алкоголя с помощью чужой карты
Самарская область получила 1,2 млрд рублей на открытие новых мест в больницах из-за угрозы коронавируса
Количество новых заболевших коронавирусом в Самарской области на 31 марта 2020 выросло
Работали с рассвета до заката: в Сызрани транспортное предприятие эксплуатировало водителей с нарушением норм
Срочно! Уволился министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов
Новый высокоточный текст на коронавирус создали в России
Топового подрядчика, который ремонтирует дороги во всей Самарской области, уличили в задержке зарплат сотрудникам