Новый высокоточный текст на коронавирус создали в России

31 Март 2020 2020-03-31T11:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские ученые Роспотребнадзора создали новый тест для диагностики коронавируса. Новый набор реагентов был произведен в одном из ведущих научных центров страны – Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это место обладает огромным опытом по созданию наборов для выявления инфекционных заболеваний.

– 25 марта тест был зарегистрирован для использования в России. Он не дает ложноположительной реакции и прошел все клинические испытания, – сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор.

На данный момент в Самарской области зафиксировано 14 заболевших коронавирусной инфекцией. Один из них уже выздоровел. Также среди этого числа один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU