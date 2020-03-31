Регистрация браков и разводов в Самаре во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

31 Март 2020 2020-03-31T14:44:59+03:00

Какие правила будут действовать и возможна ли регистрация браков и разводов в Самаре во время коронавируса

Изменить размер текста: A A

В регионе будет ограничена работа ЗАГСов на период режима полной самоизоляции в Самарской области в 2020 году. Регистрация браков и разводов в Самаре в период коронавируса будет приостановлена. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Дмитрия Азаров 31 марта.

- Регистрация браков в Самаре во время коронавируса будет разрешена только в том случае, если обстоятельства являются особенными в соответствие с семейным законодательством, - говорится в постановлении.

Известно, что ЗАГСы в Самарской области в период коронавируса будут работать только для регистрации родившихся и умерших. С разводами тоже придется подождать. На прием надо будет записываться заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU