Экс-министр здравоохранения Самарской области ответит за борьбу с коронавирусом во всей России

31 Март 2020 2020-03-31T20:00:15+03:00

Он работал в регионе с 2018 года

Изменить размер текста: A A

Стало известно, где продолжит свою карьеру Михаил Ратманов, работавший министром здравоохранения Самарской области. Сегодня, 31 марта, губернатор региона Дмитрий Азаров подтвердил, что Ратманов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Выяснилось, что он перейдет в Федеральное медико-биологическое агентство. Там он будет курировать развитие первичного звена и отвечать за готовность к распространению коронавирусной инфекции в регионах.

– Возможность занять пост начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины – это большая ответственность для меня. На новой должности я продолжу курировать министерство здравоохранения Самарской области, а также направлю усилия на улучшение работы первичного звена здравоохранения в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, – цитирует Ратманова пресс-служба ведомства.

Михаил Ратманов работал в Самарской области с октября 2018 года. За это время показатель смертности в регионе снизился на 1,9 %. На своей должности он доработает до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU