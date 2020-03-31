Срочно! Уволился министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов

31 Март 2020 2020-03-31T12:01:58+03:00

Михаил Ратманов покинул пост по собственному желанию в разгар пандемии коронавируса

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил информацию, которую «Комсомольской правде - Самара» сообщили источники в начале недели. Министр здравоохранения области Михаил Ратманов уволился со своей должности.

– Да, это действительно так. Михаил Ратманов написал заявление по собственному желанию и доработает в указанной должности до конца недели, – сказал Дмитрий Азаров на заседании губдумы.

Отметим, сейчас в регионе зафиксировано 14 заболевших коронавирусной инфекцией. Во всем мире объявлена пандемия. Исполнять обязанности министра здравоохранения региона будет его заместитель Татьяна Сочинская.

Также губернатор рассказал, что из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом в регионе выделили 1,2 млрд рублей. Из областного бюджета на поддержку медикам выделили 600 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU