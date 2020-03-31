Эффективная удалёнка: чему не учили в школе

31 Март 2020 2020-03-31T20:12:12+03:00

В первую неделю дистанционной работы почти все сталкиваются с затруднениям

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Есть четыре простых урока, которые помогут научиться продуктивно работать из дома.

Урок 1. Рабочее место

§1. Не работайте там же, где спите. В уютной кроватке вам будет сложно сосредоточиться на делах.

§2. Постарайтесь с самого утра переместиться работать в другую комнату. Сам факт того, что вы проснулись и сели в свой творческий уголок очень важен психологически.

Урок 2. Тайминг и связь с коллегами

§1. Готовьтесь к утру вечером. Посмотрите список задач, прикиньте время, требуемое на их выполнение. Обязательно предусмотрите перерывы!

§2. Будьте на связи и не ограничивайте себя в общении. Срочная задача может прилететь в любой момент — поэтому вам может помочь быстрый 4G интернет от Билайн, который позволит всегда быть онлайн. А управлять услугами и решить многие вопросы, не выходя из дому, легко в приложении «Мой Билайн».

Урок 3. Семья, котики и соцсети

§1. Все мы очень любим своих близких. С ними нужно договориться: пусть вы и дома, но вы работаете. И обязательно уделите время домашним делам, но в перерыв или после работы. С четвероногими договорится будет сложнее: придётся проявлять волю и не поддаваться их уловкам.

§2. Ничто так не уменьшает концентрацию, как соцсети. На время работы забудьте про развлечения и скроллинг постов. В крайнем случае, займитесь этим в перерыв. Только мы вас предупреждали!

Урок 4. Рабочий раж и выгорание

§1. Вы удивитесь, но «сгореть» можно даже на удалёнке, если увлечённо работать по 12-13 часов, не отходя от ноутбука или не выпуская из рук смартфон. Со стабильным и скоростным мобильным интернетом оторваться от телефона действительно сложно. Развивая сеть LTE в Самарской области, Билайн смог за два года на 30% увеличить число 4G базовых станций, и соответственно увеличить скорость мобильного интернета.

§2. Переключайте своё внимание на что-то креативное. Здесь хороший мобильный интернет вновь приходит на помощь: учитесь иностранным языкам, сделайте разминку или смотрите обучающие ролики.

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ИСТОЧНИК KP.RU