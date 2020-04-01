2020-04-01T09:05:11+03:00
Общество

Перенос ОГЭ 2020 в Самарской области из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Экзамен ОГЭ для школьников: когда пройдет и насколько перенесли из-за коронавируса в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Сдавать ОГЭ планирует 1,4 млн школьниковСдавать ОГЭ планирует 1,4 млн школьниковФото: Олег УКЛАДОВ
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Стало известно, когда в Самарской области пройдет экзамен для школьников ОГЭ, который перенесли из-за коронавируса. Отметим, что проведение основного периода ОГЭ в этом году планировалось с 22 мая по 30 июня.

– На участие в экзаменах зарегистрировались более 1,4 миллиона девятиклассников. Теперь срок начала сдвинут на 9 июня. Такое решение принято в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и объявлением нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, – говорится на сайте министерства образования и науки Самарской области.

Отметим, что в середине марта школьников перевели на дистанционное обучение. Оно продлится минимум до 12 апреля. Часть учеников, согласно расписанию учебного заведения, ушли на каникулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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