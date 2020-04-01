2020-04-01T09:52:56+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ 2020 в Самарской области из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Экзамен ЕГЭ для школьников: когда пройдет и насколько перенесли из-за коронавируса в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Школьники региона до 12 апреля на дистанционном обученииШкольники региона до 12 апреля на дистанционном обученииФото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, когда в Самарской области пройдет экзамен для школьников ЕГЭ, который перенесли из-за коронавируса. Ранее основной период единого государственного экзамена должен был пройти с 25 мая по 29 июня. Его планируют сдавать 797 тысяч молодых людей.

– Срок начала ЕГЭ 2020 года перенесен на 8 июня. Такое решение готовится Минпросвящения России в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и объявлением нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля, – сообщает министерство образования и науки Самарской области.

Проект нового расписания экзаменов будет готов в ближайшие дни и отправлен в региональные органы управления образованием. Отметим, что школьники Самарской области до 12 апреля находятся на дистанционном обучении.

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Экзамен ОГЭ для школьников: когда пройдет и насколько перенесли из-за коронавируса в Самарской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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