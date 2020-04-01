Cправка для грузоперевозок во время режима самоизоляции в Самарской области: скачать образец

1 Апр 2020 2020-04-01T21:23:05+03:00

Как оформить справку для грузоперевозок во время режима самоизоляции в Самарской области, где взять образец

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Уже с 1 апреля жители региона столкнулись с необходимостью оформить специальные спецпропуска, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения по городу. Теперь власти озаботились созданием образца, на основании которого оформляется справка для грузоперепозовк по время режима самоизоляции в Самарской области.

Форму опубликовали на сайте правительства. Скачать ее можно по ссылке. Эта справка - дополнение к появившейся ранее справке от работодателя, позволяющей перемещаться по городу во время периода строгой самоизоляции. Наличие данной справки позволит въезжать в Самару грузовым машинам, делать это беспрепятственно.

Оформить эту справку необходимо всем работодателям, которые отправляют водителя и машину для грузоперевозок внутри Самарской области и в самой областной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU