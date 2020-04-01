Cправка для грузоперевозок во время режима самоизоляции в Самарской области: скачать образец
Уже с 1 апреля жители региона столкнулись с необходимостью оформить специальные спецпропуска, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения по городу. Теперь власти озаботились созданием образца, на основании которого оформляется справка для грузоперепозовк по время режима самоизоляции в Самарской области.
Форму опубликовали на сайте правительства. Скачать ее можно по ссылке. Эта справка - дополнение к появившейся ранее справке от работодателя, позволяющей перемещаться по городу во время периода строгой самоизоляции. Наличие данной справки позволит въезжать в Самару грузовым машинам, делать это беспрепятственно.
Оформить эту справку необходимо всем работодателям, которые отправляют водителя и машину для грузоперевозок внутри Самарской области и в самой областной столице.
ИСТОЧНИК KP.RU