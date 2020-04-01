Уход за пожилыми родственниками в период самоизоляции в Самаре: нужно ли получать разрешение?
В правительстве объяснили, как осуществляется уход за пожилыми родственниками в период самоизоляции в Самаре и нужно ли получать разрешение на посещение пожилых людей. Оказывается, что оказание помощи пожилым людям - покупка для них предметов питания и первой необходимости, осуществление ухода за пожилыми родственниками - это реализация пункта "разрешается покидать место жительства в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью".
Из этого следует, что выходить из дома и осуществлять уход за пожилыми родственниками в период самоизоляции в Самаре можно:
- если пожилой человек в силу возраста или состояния здоровья НЕ МОЖЕТ ухаживать за собой, приобретать продукты, лекарства и нуждается в постороннем уходе,
- если цель посещения - доставка этих товаров и осуществление ухода.
В таком случае житель Самары и Самарской области может не получать особого разрешения на посещение пожилых родственников.
Если во время пребывания на улице вас остановит сотрудник полиции, вы должны:
- назвать ФИО родственника и его адрес,
- при необходимости показать закупленные товары.
В правительстве Самарской области напоминают: все же желательно минимизировать контакты. При посещении пожилых людей - использовать средства индивидуальной защиты, стараться пользоваться личным транспортом или такси.
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ИСТОЧНИК KP.RU