2020-04-01T21:54:47+03:00
Общество

Уход за пожилыми родственниками в период самоизоляции в Самаре: нужно ли получать разрешение?

В Правительстве объяснили, как можно навещать пожилых родственников во время карантина и в период самоизоляции в Самаре и Самарской области, нужно ли получать разрешение
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарцам рассказали, кто может посещать пожилых людейСамарцам рассказали, кто может посещать пожилых людейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В правительстве объяснили, как осуществляется уход за пожилыми родственниками в период самоизоляции в Самаре и нужно ли получать разрешение на посещение пожилых людей. Оказывается, что оказание помощи пожилым людям - покупка для них предметов питания и первой необходимости, осуществление ухода за пожилыми родственниками - это реализация пункта "разрешается покидать место жительства в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью".

Из этого следует, что выходить из дома и осуществлять уход за пожилыми родственниками в период самоизоляции в Самаре можно:

- если пожилой человек в силу возраста или состояния здоровья НЕ МОЖЕТ ухаживать за собой, приобретать продукты, лекарства и нуждается в постороннем уходе,

- если цель посещения - доставка этих товаров и осуществление ухода.

В таком случае житель Самары и Самарской области может не получать особого разрешения на посещение пожилых родственников.

Если во время пребывания на улице вас остановит сотрудник полиции, вы должны:

- назвать ФИО родственника и его адрес,

- при необходимости показать закупленные товары.

В правительстве Самарской области напоминают: все же желательно минимизировать контакты. При посещении пожилых людей - использовать средства индивидуальной защиты, стараться пользоваться личным транспортом или такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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