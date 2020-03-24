«Боюсь ехать за лекарством в автобусе»: в Самаре волонтеры помогают пожилым платить за коммуналку и покупать продукты

Студенты Лиза Прохорова и Эдгар Галлямов звонят в дверь домофона, поднимаются в лифте на седьмой этаж, но не спешат нажать на звонок в квартиру. Сначала надо одеть одноразовые медицинские маски, продезинфицировать руки антисептиком, надеть перчатки, нажать на звонок, потом снова протереть антисептиком уже руки в перчатках. По-другому никак нельзя, ведь в квартире их ждет 70-летняя Любовь Константиновна Василенко. Как и все люди старше 65 лет, она в группе риска по коронавирусу.

Лиза и Эдгар привезли пожилой самарчанке сахарозаменитель из диабет-центраФото: Ольга НОВИКОВА

- Живу одна, родственники далеко. Обычно сама себя обеспечиваю, но тут проболела целый месяц ОРВИ, и запасы несколько истощились, - рассказала она журналисту «КП-Самара». – За продуктами на ближайший рыночек сходила сама. Но у меня закончились запасы специального растительного сахарозаменителя для диабетиков, и безглютеновой муки – у меня аллергия на хлеб. Все это я обычно покупаю на другом конце города. А сейчас говорят, в общественном транспорте лучше не ездить, страшно.

Выходом стал звонок на горячую линию для пожилых людей, оказавшихся на карантине из-за риска заболеть коронавирусом. С сегодняшнего дня она заработала по всей стране, в том числе в Самарской области.

Звонки поступают на единый номер по всей стране, а потом заявки перенаправляют в регионыФото: Ольга НОВИКОВА

Покажут бейджик и паспорт

Обратиться на горячую линию могут люди старше 65 лет, которые живут одни и не обеспечены помощью соцработника. Заявка поступает в единый диспетчерский центр в Санкт-Петербурге и уже оттуда спускается в регионы. В Самаре «на телефоне» сидят активисты «Молодежки ОНФ». После поступления заявки они связываются с пенсионером и уточняют все детали.

- Мне 80 лет, живу одна, соцработник не закреплен, - говорит по телефону Татьяна Федоровна Царева. – Слышала, что пожилым сейчас на улицу лучше не выходить и вы можете помочь, правда? Мне немного надо – молока бы да кефира. В красных пакетах, только не просроченного…

В конце разговора пенсионер получает индивидуальный номер своей заявки. Это – пароль для волонтеров, которые к нему поедут, чтобы обезопасить пожилых людей от возможных мошенников. Кроме того, все волонтеры по первому требованию должны будут предъявлять паспорта и специальный бейджик.

Прежде чем отправить волонтеров "на задание", их научат правильно дезинфицировать руки.Фото: Ольга НОВИКОВА

Гречку принесут, но давление мерить не станут

В волонтеры для пожилых уже записались почти пять десятков человек – в основном пока участники движения «Волонтеры-медики» и актив «Молодежки ОНФ». Но тут рады принять всех желающих – ведь по мере того, как пенсионеры будут узнавать про горячую линию, нагрузка на волонтеров будет только расти.

- Мы будем оказывать пожилым людям помощь в закупке продуктов и лекарств, оплате ЖКХ, - пояснила региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Наталья Водинцева. – Когда волонтеры приходят в штаб, они проходят инструктаж, им измеряют температуру тела, они подучают индивидуальные средства защиты. Обязательно показываем им, как обрабатывать руки, напоминаем, что общаться надо на расстоянии двух метров. По возможности будем стараться выполнить заявку в течение дня. А вот медицинскую консультацию наши волонтеры не проведут, не имеют права. Единственное – если видят признаки ОРВИ, то передадут врачам в поликлинику.

Пожилым самарцам сейчас особенно нужна помощьФото: Ольга НОВИКОВА

Студент-шестикурсник СамГМУ, будущий судмедэксперт Эдгар Галлямов в волонтеры попал два года назад.

- Я учился на 4 курсе и однокурсник привлек меня к санитарно-просветительской работе. Мы работали с ВИЧ-инфицированными и их окружением. Ну и я втянулся. Приятно чувствовать, что твои усилия не напрасны, что ты можешь кому-то помочь и мир станет хоть немножко лучше, - говорит Эдгар. – Я привык работать с молодежью, подростками. Думаю, с пенсионерами нужно будет проявлять больше терпения – не все сохраняют ясность ума к 80 годам. Свои бабушки у меня молодые, так что мне еще предстоит научиться общению с пожилыми.

Впрочем, стать волонтером может любой желающий – для этого достаточно обратиться в региональный штаб и оставить заявку на сайте «Мы вместе 2020».

Номер горячей линии для пожилых – 8-800-200-34-11

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