Приемная кампания в СамГМУ 2020: на сколько переносится из-за коронавируса и как пройдет

2 Апр 2020 2020-04-02T13:04:47+03:00

Стало известно, как пройдет приемная кампания в СамГМУ в 2020 году из-за угрозы коронавируса

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Ректор медуниверситета Александр Колсанов рассказал, как пройдет и на сколько переносится приемная кампания в СамГМУ в 2020 году. В своем видеообращении он отметил, что она переходит в онлайн-режим из-за угрозы коронавируса в Самарской области.

- Сейчас оперативно готовятся все материалы и в ближайшее время вся информация будет выложена на сайте университета, - уточнил он.

Все мероприятия, которые обчно происходят в реальной жизни, также переносятся в онлайн. Это касается и дня открытых дверей, и встреч с абитуриентами. Это - требование безопасности. На сегодня в России более 3000 человек больны коронавирусом, особенно сильно число заболевших растет в Москве. Жизнь в новых реалиях требует иного подхода к ведению дел.

Уже сегодня студенты учатся дистанционно - и вполне успешно.

- Мы должны ценить работу, которую сегодня выполняют врачи. Она бесценна. Давайте побережем себя и своих близких, - сказал Александр Колсанов.

ИСТОЧНИК KP.RU