2020-04-02T13:05:01+03:00
Общество

Продление режима самоизоляции в Самаре: будут ли установлены новые сроки

Будет ли продление режима самоизоляции в Самаре и установят ли новые сроки
Владислав КИРСАНОВ
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Эксперты заявляют о необходимости продлить выходныеЭксперты заявляют о необходимости продлить выходныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Будут ли установлены новые сроки и продлен режим самоизоляции в Самаре. Этот вопрос сейчас волнует многих. Число заболевших коронавирусом в России достигло 3548 человек. Только за последние сутки выявили 771 новый случай заболевания. В Самарской области инфицированных стало 17, при этом нескольких уже выписали.

– Вчера президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ отметил, что ситуация с распространением инфекции усложняется. С учетом этого принимаю решение возглавить штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области, – заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Все это ведет к тому, о чем также заявляют некоторые эксперты – режим полной самоизоляции и дополнительные выходные в стране могут в ближайшее время продлить. Отметим, что сейчас жителям Самарской области не рекомендуется покидать свои квартиры и уходить дальше чем на 100 метров от дома.

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Вместе узнаем самые актуальные новости про коронавирус в Самаре, режим самоизоляции и ограничения, которые действуют прямо сейчас (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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