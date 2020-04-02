2020-04-02T15:11:14+03:00
Общество

"Гастрит заработаете": самарский терапевт рассказал, почему имбирем и лимоном не стоит лечиться от коронавируса

Сейчас в Самарской области цены на эти продукты выросли в 10 раз. За килограмм имбиря просят 4000 рублей
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Цены на имбирь выросли до небесЦены на имбирь выросли до небес
Изменить размер текста:

Олег Фатенков, главный внештатный терапевт Самарской области, врач-терапевт Клиник СамГМУ рассказал журналисту КП-Самара, почему не стоит лечиться от коронавируса имбирем и лимоном. Этот миф оказался очень привлекательным для многих горожан, и из-за повышения спроса цены на имбирь взлетели в 10 раз, до 4 тыс рублей.

- Значительного эффекта имбирь и лимон в борьбе с вирусными инфекциями, конечно, не окажут. Польза их в том, что эти продукты содержат витамины и, в частности, аскорбиновую кислоту, которая поддерживает иммунитет человека, укрепляет сердечно-сосудистые стенки. Но она есть и в других продуктах в достаточном количестве, ее можно принимать отдельно. Сосредотачивать свое внимание на этих продуктах, к тому так подорожавших, нет смысла, - отметил Олег Фатенков.

Также он подчеркнул, что такие методы лечения и профилактики могут быть очень опасны для здоровья:

- От избыточного потребления имбиря и лимона даже может быть негативный эффект, в случае, если у человека есть болезни ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь и другие. Имбирь и лимон обладают и раздражающим действием, и все эти болезни могут обостриться. Поэтому таким людям стоит умерить свой пыл в употреблении лимонов и имбиря, - прокомментировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Гастрит заработаете": самарский терапевт рассказал, почему имбирем и лимоном не стоит лечиться от коронавируса
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Новый заболевший привез коронавирус в Самару из Австрии
Из России пытались вывезти противогазы, маски и более 500 кг дезсредств и в разгар пандемии коронавируса
Выплаты пенсий за апрель 2020 в Самарской области: как и когда пенсионерам получать деньги
Справки для посещения больниц в период полной самоизоляции в Самарской области: кому выдадут, как получить
В Самарской области от коронавируса вылечились семь человек
Продление режима самоизоляции в Самаре: будут ли установлены новые сроки
Приемная кампания в СамГМУ 2020: на сколько переносится из-за коронавируса и как пройдет
Руководство Самарского государственного аграрного университета подозревают в мошенничестве
Влетел в отбойник: в Самаре пьяный водитель попал в ДТП около Фрунзенского моста