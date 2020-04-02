"Гастрит заработаете": самарский терапевт рассказал, почему имбирем и лимоном не стоит лечиться от коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T15:11:14+03:00

Сейчас в Самарской области цены на эти продукты выросли в 10 раз. За килограмм имбиря просят 4000 рублей

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Олег Фатенков, главный внештатный терапевт Самарской области, врач-терапевт Клиник СамГМУ рассказал журналисту КП-Самара, почему не стоит лечиться от коронавируса имбирем и лимоном. Этот миф оказался очень привлекательным для многих горожан, и из-за повышения спроса цены на имбирь взлетели в 10 раз, до 4 тыс рублей.

- Значительного эффекта имбирь и лимон в борьбе с вирусными инфекциями, конечно, не окажут. Польза их в том, что эти продукты содержат витамины и, в частности, аскорбиновую кислоту, которая поддерживает иммунитет человека, укрепляет сердечно-сосудистые стенки. Но она есть и в других продуктах в достаточном количестве, ее можно принимать отдельно. Сосредотачивать свое внимание на этих продуктах, к тому так подорожавших, нет смысла, - отметил Олег Фатенков.

Также он подчеркнул, что такие методы лечения и профилактики могут быть очень опасны для здоровья:

- От избыточного потребления имбиря и лимона даже может быть негативный эффект, в случае, если у человека есть болезни ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь и другие. Имбирь и лимон обладают и раздражающим действием, и все эти болезни могут обостриться. Поэтому таким людям стоит умерить свой пыл в употреблении лимонов и имбиря, - прокомментировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU