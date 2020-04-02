Отдадут 223 гектара: в регионе утвердили документы по планировке территории для строительства моста через Волгу

2 Апр 2020 2020-04-02T18:29:07+03:00

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В Самарской области утвердили документы по планировке территории, необходимые для строительства моста через Волгу в районе Климовки. Такое распоряжение 1 апреля подписал председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Согласно этому документу концессионеру подготовят и передадут земельные участки общей площадью 223 га. Утвержденный проект планировки территории позволит начать работу по оформлению прав на земельные участки. Сделать это собираются в ближайшее время. Кроме того, проект планировки войдет в состав проектной документации 3-го этапа строительства объекта.

Напомним, концессионное соглашение о строительстве моста через Волгу и обводной дороги в обход Тольятти было заключено руководством региона с хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» 16 октября 2019 года. В соглашении прописано строительство автомобильной дороги в 99,7 км, в том числе моста через реку Волгу длиной 3,7 километра. Строительные работы стартовали в ноябре. Сейчас рабочие заняты переустройством инженерных коммуникаций и строительством временных дорог для устройства буронабивных свай береговых опор. Кроме того, готовятся к строительству23-километроволй дороги на берегу Волги в Шигонском районе

Предполагается, что строительство моста и дороги завершится к началу 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU