Отдадут 223 гектара: в регионе утвердили документы по планировке территории для строительства моста через Волгу
В Самарской области утвердили документы по планировке территории, необходимые для строительства моста через Волгу в районе Климовки. Такое распоряжение 1 апреля подписал председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Согласно этому документу концессионеру подготовят и передадут земельные участки общей площадью 223 га. Утвержденный проект планировки территории позволит начать работу по оформлению прав на земельные участки. Сделать это собираются в ближайшее время. Кроме того, проект планировки войдет в состав проектной документации 3-го этапа строительства объекта.
Напомним, концессионное соглашение о строительстве моста через Волгу и обводной дороги в обход Тольятти было заключено руководством региона с хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» 16 октября 2019 года. В соглашении прописано строительство автомобильной дороги в 99,7 км, в том числе моста через реку Волгу длиной 3,7 километра. Строительные работы стартовали в ноябре. Сейчас рабочие заняты переустройством инженерных коммуникаций и строительством временных дорог для устройства буронабивных свай береговых опор. Кроме того, готовятся к строительству23-километроволй дороги на берегу Волги в Шигонском районе
Предполагается, что строительство моста и дороги завершится к началу 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU