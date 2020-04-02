Самарские призывники сдадут тесты на коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T18:49:45+03:00

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Самарские призывники будут сдавать анализы на коронавирус. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров 2 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Обсуждая работу клинико-диагностической лаборатории областного СПИД-центра, которая с 1 апреля приступила к обработке тестов на коронавирус, глава региона подчеркнул: пик нагрузки на лабораторию придется на май, когда необходимые анализы будут сдавать молодые люди, призванные на военную службу.

- Необходимо, что бы потребность в материалах была закрыта на 2 недели вперед. Для этого нужно своевременно формировать заявки в федеральный штаб, - сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, в лаборатории будут обрабатывать анализы людей, которые не имеют признаков простудных заболеваний и не контактировали с больными коронавирусом. В первую очередь здесь исследуют биоматериал, который соберут в поликлиниках у жителей, входящих в группы риска: лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин.

Планируется, что с 6 апреля лаборатория сможет проводить до 900 анализов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU