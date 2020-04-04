В Самарской области до 30 апреля не будут ходить 17 электричек

4 Апр 2020 2020-04-04T08:43:05+03:00

С 6 по 30 апреля в регионе не будут ходить 17 пригородных поездов Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Еще два пригородных поезда изменят свое расписание

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В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили о новых изменениях в расписании движения электричек. С 5 и 6 апреля некоторые из них будут отменены.

Так, перестанут пока ходить следующие пригородные поезда: с 5 апреля - № 6014/6013 Самара (отпр.19.47) – Жигулевское Море (приб. 21.23), а с 6 апреля - № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 08.18) – Самара (приб. 09.56). Также с понедельника, 6 апреля, отменят электрички:

- № 6328/6327 Царевщина (отпр. 06.28) – Самара (приб. 07.32);

- № 6330/6329 Водинская (отпр. 08.20) – Самара (приб. 09.16);

- № 6342/6341 Царевщина (отпр. 14.05) – Самара (приб. 15.19);

- № 6314/6313 Самара (отпр. 17.29) – Курумоч (приб. 18.58);

- № 6521 Кинель (отпр. 05.47) – Самара (приб. 06.45);

- № 6522 Самара (отпр. 16.23) – Кинель (отпр .17.20);

- № 6530 Самара (отпр. 21.01) – Новоотрадная (приб. 22.47);

- № 6576 Безенчук (отпр. 05.32) – Мирная (приб. 07.12);

- № 6535 Самара (отпр. 07.38) – Новокуйбышевская (приб. 08.04);

- № 6434 Новокуйбышевская (отпр. 08.25) – Самара (приб. 08.51);

- № 6004 Сызрань-1 (отпр. 08.04) – Самара (приб. 10.04);

- № 6574 Безенчук (отпр. 08.27) – Мирная (приб. 10.06);

- № 6003 Самара (отпр. 15.54) – Сызрань-1 (приб. 17.50);

- № 6567 Мирная (отпр. 15.57) – Безенчук (приб. 17.35);

- № 6539 Мирная (отпр. 18.00) – Новокуйбышевская (приб. 18.52);

Все эти пригородные поезда не будут ходить до 30 апреля. Отметим, что с 6 по 30 апреля поезд № 6340/6339 устанавливается сообщением Самара (отпр. 16.40) – Курумоч (приб. 18.04), а поезд № 6553 - Мирная (отпр. 06.20) – Безенчук (приб. 07.58).

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ИСТОЧНИК KP.RU