В Самаре деньги с безлимитных транспортных карт перенесут на май

4 Апр 2020 2020-04-04T12:05:39+03:00

Чтобы средства на карте, заплаченные за апрель, не "сгорели", их перенесут на май 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, это касается только тех горожан, которые еще не успели совершить в апреле ни одной поездки

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В Самаре с 31 марта действует режим полной самоизоляции, а это значит, что большинство жителей города сидят по домам и никуда не ездят на общественном транспорте. Между тем многие уже внесли деньги на свои безлимитные транспортные карты. Чтобы средства не «сгорели», было решено перенести их на май.

- По многочисленным просьбам пассажиров принято решение перенести денежные средства с безлимитных транспортных карт, студенческих, школьных и социальных карт с апреля на май 2020 года. Это при условии, что по карте не было совершено ни одной поездки, - сообщили в твиттере представители «Объединенной транспортной карты».

В компании отмечают, что начиная с понедельника, 6 апреля, владельцам безлимиток необходимо обратиться в ближайший офис. При себе нужно иметь паспорт или справку из учебного заведения, чек об оплате и саму транспортную карту.

Самарцы такое решение, конечно одобрили, но и возмутились: ведь многие уже успели в апреле раз или два поездить по карте. Почему бы всем автоматически не перенести оставшиеся деньги на проездном на следующий месяц. Однако в «Транспортной карте» на этот счет пока ничего не ответили.

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ИСТОЧНИК KP.RU