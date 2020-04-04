2020-04-04T12:24:10+03:00
Общество

Метро в Самаре по будням начнет работать в обычном режиме

Пользоваться подземкой вновь можно будет с 6 до 24 часов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарское метро возвращается к привычному графику работыСамарское метро возвращается к привычному графику работыФото: Владислав КИРСАНОВ
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В Самаре вновь меняется режим работы метрополитена. Со следующей недели в будние дни подземка начнет принимать пассажиров по обычному своему графику.

- Уважаемые пассажиры! С 6 апреля 2020 в будние дни метро будет работать в обычном порядке с 06:00 до 24:00, - сообщили в твиттере представители МП «Самарский метрополитен».

Напомним, что ранее в регионе ввели режим полной самоизоляции из-за коронавируса. В связи с этим пассажиропоток в общественном транспорте заметно снизился. В итоге с 30 марта метро работало по будням только до 21:00. В выходные же пока подземка будет открыта только с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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