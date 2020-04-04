В Самарской области на 4 апреля 2020 года вылечился восьмой пациент с коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T16:12:49+03:00

В больницах региона на лечении сейчас находятся 9 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одного заболевшего коронавирусной инфекцией выписали в Самарской области по состоянию на 4 апреля 2020 года

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В субботу, 4 апреля, стало известно об еще одном пациенте с коронавирусом, которого выписали из больницы в Самарской области. Это житель Самары, который вернулся из Италии. После своей поездки за границей мужчина отправился на самоизоляцию.

- Состояние самарца удовлетворительное, болезнь протекала в легкой форме, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Таким образом, по состоянию на 4 апреля 2020 года в Самарской области вылечили от коронавируса 8 человек. В больницах еще находятся 9 пациентов. Новых случаев заболевания за последние сутки в регионе не выявили.

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ИСТОЧНИК KP.RU