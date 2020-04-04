4 Апр 2020 2020-04-04T11:57:51+03:00

В Самарской области число заболевших коронавирусом за последние сутки не увеличилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусной инфекцией по состоянию на 4 апреля 2020 года в Самарской области осталось прежним - 17 человек

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Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекцией опубликовал последние данные о заболевших. За последние сутки в России зарегистрировали 582 случая заражения. Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 4 апреля 2020 года не выросло. В регионе по-прежнему 17 пациентов. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Всего из больниц Самарской области выписали семерых пациентов. Они полностью вылечились и чувствуют себя хорошо. Летальных исходов от опасной инфекции в регионе зарегистрировано не было.

Отметим, что сейчас число заболевших коронавирусом в России составляет 4731 человек. Инфекция распространилась на 78 регионов страны. Всего из больниц выписали 333 человека. За весь период погибли 43 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU