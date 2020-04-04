В Новокуйбышевске магазин одежды проигнорировал запрет и продолжил работать
В Самарской области приставы нашли еще одну торговую точку, которая проигнорировала постановление губернатора о введении в регионе режима полной самоизоляции. Один из магазинов одежды в Новокуйбышевске продолжал свою работу, несмотря на все запреты.
- Из-за нарушения установленных санитарно-эпидемиологических требований к организациям суд принял решение приостановить деятельность магазина на срок до 8 апреля 2020 года, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Приставы выехали на место и опечатали двери торговой точки. За тем, как владелец магазина соблюдает режим, работники службы будут следить ежедневно.
Напомним, ранее приставы приостановили работу кафе в Чапаевске. Заведение также нарушало установленный запрет.
ИСТОЧНИК KP.RU