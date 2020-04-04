В Самарской области за сутки составили 6 протоколов о нарушении режима самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T14:44:20+03:00

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В Самарской области продолжается работа по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки в Центре гигиены и эпидемиологии региона специалисты провели 190 исследований, а в СПИД-центре — 300. Об этом сообщает оперативный штаб Самарской области.

Несмотря на то, что в губернии ввели режим полной самоизоляции, а тем, кто вернулся из-за рубежа вообще рекомендуют сидеть на карантине две недели, есть такие самарцы, которые не соблюдают запреты. Так, за сутки в регионе вынесли 27 определений о возбуждении административных дел. Всего за весь период — 100. Кроме того, за последний день 6 человек нарушили режим самоизоляции. На них тоже составили протоколы. Всего же в регионе их было составлено 42.

Напомним, что режим полной самоизоляции в Самарской области продлили до 12 апреля. До 30 апреля — для граждан в возрасте старше 65 лет, а также для тех, у кого есть хронические заболевания, и кто перенес инфаркт или инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU