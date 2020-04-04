2020-04-04T14:44:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области за сутки составили 6 протоколов о нарушении режима самоизоляции

Некоторые жители региона продолжают игнорировать установленные из-за коронавируса запреты
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На нарушителей режима самоизоляции составляют протоколыНа нарушителей режима самоизоляции составляют протоколыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области продолжается работа по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки в Центре гигиены и эпидемиологии региона специалисты провели 190 исследований, а в СПИД-центре — 300. Об этом сообщает оперативный штаб Самарской области.

Несмотря на то, что в губернии ввели режим полной самоизоляции, а тем, кто вернулся из-за рубежа вообще рекомендуют сидеть на карантине две недели, есть такие самарцы, которые не соблюдают запреты. Так, за сутки в регионе вынесли 27 определений о возбуждении административных дел. Всего за весь период — 100. Кроме того, за последний день 6 человек нарушили режим самоизоляции. На них тоже составили протоколы. Всего же в регионе их было составлено 42.

Напомним, что режим полной самоизоляции в Самарской области продлили до 12 апреля. До 30 апреля — для граждан в возрасте старше 65 лет, а также для тех, у кого есть хронические заболевания, и кто перенес инфаркт или инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области стартовали речные перевозки нефтепродуктов
В Самаре могут вновь изменить режим работы общественного транспорта
В Новокуйбышевске автомобилистка на «Ниссане» отправила женщину-пешехода в больницу
В Самарской области за сутки составили 6 протоколов о нарушении режима самоизоляции
В Новокуйбышевске магазин одежды проигнорировал запрет и продолжил работать
Расписание самолетов Москва — Самара в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам
В Самарской области на 4 апреля 2020 года вылечился восьмой пациент с коронавирусом
Метро в Самаре по будням начнет работать в обычном режиме
В Самаре деньги с безлимитных транспортных карт перенесут на май
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 4 апреля 2020 года не выросло
Пообещали выплаты: в Самарской области решили не достраивать две проблемные долевки
В Самаре водитель Jeep Cherokee сбил на тротуаре ребенка и влетел в дерево
В Самарской области до 30 апреля не будут ходить 17 электричек
Дмитрий Азаров - о режиме полной самоизоляции до 12 апреля: "Сейчас так надо"
Дмитрий Азаров объявил полную самоизоляцию в Самарской области до 12 апреля
"Мы должны остаться дома для них": Сергей Войтенко посвятил песню докторам, которые борются с коронавирусом
Пенсии в Самарской области в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк
Министр ЖКХ - о долгах за коммуналку в Самарской области в режиме самоизоляции: "Отключать не будем"
Важно! Появился список предприятий, которые будут работать в режиме самоизоляции в Самарской области
Можно ли ездить на дачу в Самаре в период карантина: рекомендации и советы врачей