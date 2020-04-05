На базе самарского роддома сделали обсерватор для борьбы с коронавирусом

5 Апр 2020 2020-04-05T10:52:00+03:00

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В Самарской области продолжают реализовывать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией - COVID-19. Так, в связи с ними были внесены изменения в распоряжение минздрава региона, касающегося организации помощи беременным, роженицам и новорожденным.

Согласно документу, акушерский станционар ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10" организован по типу обсервации по коронавирусной инфекции. Обсерваторы - это так называемые временные помещения для наблюдения за людьми, находящимися на карантине из-за COVID-19.

- В связи с этим необходимо обеспечить госпитализацию беременных, рожениц и родильниц для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи согласно приказу министерства, как на время плановой помывки родильного отделения ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10" вплоть до особого распоряжения министерства, - указано в распоряжении.

ИСТОЧНИК KP.RU