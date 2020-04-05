В Самарской области за последние сутки провели 544 исследования на коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T11:45:21+03:00

Их проводили в Центре гигиены и эпидемиологии, а также в лаборатории СПИД-центра

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В Самарской области продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Так, за прошедшие сутки в регионе было проведено 544 исследования на выявление этого опасного заболевания.

- 300 проведено в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области, еще 244 - в лаборатории СПИД-центра, - сообщают в департаменте информационной политики региона.

На 11 утра 5 апреля 2020 года новых случаев заболевания коронавирусом в Самаре и области выявлено не было. В воскресенье же из больницы региональной столицы был выписан очередной пациент, излечившийся от COVID-19.

Напомним, что всего в Самарской области коронавирусом заболели 17 человек. В регионе поддерживается режим самоизоляции. Так, за прошедший день 1100 волонтеров были задействованы для помощи тем, кто на самоизоляции находится.

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ИСТОЧНИК KP.RU