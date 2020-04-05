2020-04-05T11:45:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области за последние сутки провели 544 исследования на коронавирус

Их проводили в Центре гигиены и эпидемиологии, а также в лаборатории СПИД-центра
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В Самарской области стали проводить исследования на коронавирусВ Самарской области стали проводить исследования на коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Так, за прошедшие сутки в регионе было проведено 544 исследования на выявление этого опасного заболевания.

- 300 проведено в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области, еще 244 - в лаборатории СПИД-центра, - сообщают в департаменте информационной политики региона.

На 11 утра 5 апреля 2020 года новых случаев заболевания коронавирусом в Самаре и области выявлено не было. В воскресенье же из больницы региональной столицы был выписан очередной пациент, излечившийся от COVID-19.

Напомним, что всего в Самарской области коронавирусом заболели 17 человек. В регионе поддерживается режим самоизоляции. Так, за прошедший день 1100 волонтеров были задействованы для помощи тем, кто на самоизоляции находится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области на 5 апреля 2020 года вылечился девятый пациент с коронавирусом

Еще одного заболевшего коронавирусной инфекцией выписали в Самарской области по состоянию на 5 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где в Самарской области будут лечить детей с коронавирусом
В Самарской области за последние сутки провели 544 исследования на коронавирус
В Тольятти возле жилого дома нашли труп молодой девушки
На базе самарского роддома сделали обсерватор для борьбы с коронавирусом
В Самарской области на 5 апреля 2020 года вылечился девятый пациент с коронавирусом
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему на дорогах Самары всех тормозят
В Самаре полицейские за 15 минут нашли уголовников, которые ограбили мужчину и пошли в кафе
Жениться — только в особом случае: в Самарской области продлили ограничения на работу ЗАГСов
Стало известно, как будут работать центры занятости населения Самарской области с 6 по 10 апреля
В Сызрани мужчина стащил у соседки газовую плиту и отнес ее в магазин
Без парилок: в Самаре с 6 апреля возобновят работу муниципальные бани
Полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в «Спартак»