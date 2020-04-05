2020-04-05T12:29:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где в Самарской области будут лечить детей с коронавирусом

Согласно распоряжению минздрава, детей с COVID-19 смогут принять три больницы региона
Михаил ГОРЮНОВ
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Маленьких пациентов с коронавирусом готовы принять несколько больницМаленьких пациентов с коронавирусом готовы принять несколько больницФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, как будет проходить лечение детей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию - COVID-19. Несовершеннолетних пациентов готовы разместить три медицинских учреждения.

Согласно официальной документации, принимать детей в тяжелом и средней тяжести состоянии из Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Октябрьска, Шигонского, Ставропольского и Сызранского районов готов в "Тольяттинской городской клинической больнице № 5.

Еще одной медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с коронавирусом, является "Самарская областная детская инфекционная больница". Здесь принимают маленьких пациентов из областной столицы и близлежащих районов.

Подросткам старше 15 лет готовы оказать всю необходимую помощь в "Самарской городской больнице № 6".

Напомним, что на 11 утра 5 апреля 2020 года в Самарской области коронавирусом заболели 17 человек. 9 из них уже излечились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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