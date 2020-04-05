2020-04-05T15:26:23+03:00
Общество

Дождь, снег и сильный ветер: стало известно, какая погода будет в Самаре в начале недели

В понедельник, 6 апреля, погода за окном ухудшится, объявлено штормовое предупреждение
Михаил ГОРЮНОВ
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Хорошая погода в Самаре сменится на неприятнуюХорошая погода в Самаре сменится на неприятнуюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области на понедельник, 6 апреля, объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности. Специалисты предупреждают, что местами ожидается усиление северо-западного ветра со скоростью 15-18 метров в секунду.

Также синоптики Приволжского УГМС сообщают, что днем в понедельник будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер в большинстве районов будет 7-12 м/с. Температура воздуха составит +3...+8 градусов выше нуля.

В ночь на вторник будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами гололедица. Температура +1...- 4 градуса. Днем 7 апреля ситуация похожая. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура + 2...+7 градусов.

В МЧС советуют оставаться дома и быть предельно внимательными на улице, чтобы избежать несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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