Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения Самарской области
Глава Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram-аккаунте рассказал, кто будет возглавлять региональный минздрав после ухода Михаила Ратманова. О том, что тот покидает свою должность стало известно 31 марта.
- Сегодня провел совещание в минздраве, готовились к завтрашнему заседанию оперативного штаба по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С понедельника Михаил Ратманов переходит на новую работу, его обязанности будет временно исполнять Сергей Вдовенко, - сообщил губернатор.
Азаров отметил, что необходимо каждый день держать руку на пульсе. Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. За последние двое суток в Самаре и области не выявлено новых случаев заболевания. 9 человек выздоровели и выписаны из больницы, еще 8 остаются на лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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