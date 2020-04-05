2020-04-05T19:23:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения Самарской области

Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Дмитрий Азаров
Михаил ГОРЮНОВ
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Дмитрий Азаров практически ежедневно проводит рабочие совещанияДмитрий Азаров практически ежедневно проводит рабочие совещанияФото: соцсети
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram-аккаунте рассказал, кто будет возглавлять региональный минздрав после ухода Михаила Ратманова. О том, что тот покидает свою должность стало известно 31 марта.

- Сегодня провел совещание в минздраве, готовились к завтрашнему заседанию оперативного штаба по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С понедельника Михаил Ратманов переходит на новую работу, его обязанности будет временно исполнять Сергей Вдовенко, - сообщил губернатор.

Азаров отметил, что необходимо каждый день держать руку на пульсе. Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. За последние двое суток в Самаре и области не выявлено новых случаев заболевания. 9 человек выздоровели и выписаны из больницы, еще 8 остаются на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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