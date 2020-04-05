2020-04-05T20:26:24+03:00
Общество

"Никого не было...Молодцы!": Дмитрий Азаров проверил, гуляют ли люди на самарской набережной

Губернатор следит за тем, чтобы в городе соблюдали режим самоизоляции
Михаил ГОРЮНОВ
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На набережной губернатор нашел только князя ЗасекинаНа набережной губернатор нашел только князя ЗасекинаФото: принтскрин видео.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает следить за тем, как местные жители соблюдают режим полной самоизоляции, введенный в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. Так, сегодня он побывал в месте, где обычно очень людно.

- Заехал посмотреть, как обстоят дела на набережной. Никого не было, хотя погода хорошая. Молодцы! - сообщил глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Пост Азаров сопроводил видео. На съемке видно, что набережная реки Волги действительно абсолютно пустая. Отметим, что незадолго до своей прогулки губернатор провел совещание. По его итогам он сообщил, что исполнять обязанности министра здравоохранения области вместо Михаила Ратманова, перешедшего на новую работу, будет Сергей Вдовенко.

Дмитрий Азаров проверил, кто гуляет на набережной в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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