6 Апр 2020 2020-04-06T14:38:17+03:00

В Самаре пока не собираются отменять все летние фестивали в 2020 году

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Конец весны не за горами, и у многих жителей самарской области назрел вопрос, а не отменят ли летние фестивали в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавируса. Долгожданный «Рок над Волгой», «ВолгаФест», Грушинский фестиваль — люди ждут много интересных событий.

— На сегодняшний день идет подготовка ко всем летним фестивалям, проводимым на территории Самарской области, — рассказали журналистам «Комсомольской правды — Самара» в областном министерстве культуры.

Так, организаторы «ВолгаФеста» тоже уже заявили — фестивалю быть! Сейчас они придумывают для него новый формат, в виде, который будет соответствовать нынешним реалиям. Ориентировочно он пройдет на Волжской набережной в августе-сентябре 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU