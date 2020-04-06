На сегодняшний день идет подготовка ко всем летним фестивалям, проводимым на территории Самарской области.
Конец весны не за горами, и у многих жителей самарской области назрел вопрос, а не отменят ли летние фестивали в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавируса. Долгожданный «Рок над Волгой», «ВолгаФест», Грушинский фестиваль — люди ждут много интересных событий.
— На сегодняшний день идет подготовка ко всем летним фестивалям, проводимым на территории Самарской области, — рассказали журналистам «Комсомольской правды — Самара» в областном министерстве культуры.
Так, организаторы «ВолгаФеста» тоже уже заявили — фестивалю быть! Сейчас они придумывают для него новый формат, в виде, который будет соответствовать нынешним реалиям. Ориентировочно он пройдет на Волжской набережной в августе-сентябре 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU