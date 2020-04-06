В Самаре трамвай сошел с рельсов возле ТЦ «Апельсин»

6 Апр 2020 2020-04-06T14:42:23+03:00

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В Самаре в понедельник, 6 апреля, во время движения сошел с рельсов трехсекционный трамвай. Это остановило движение на час и 15 минут. Это случилось на Ново-Садовой возле ТЦ «Апельсин».

- Тележка колес немного накренилась влево. Трамвай остановили, вызвали ремонтную бригаду, они подняли его. Много времени понадобилось, потому что это трехсекционный трамвай. Скорее всего, ЧП случилось из-за неосторожности водителя, у этих трамваев есть особенности в управлении, - отметил руководитель ТТУ Михаил Ефремов.

При сходе трамвая с рельсов никто не пострадал, пассажиров внутри было немного, да и толчок оказался не сильным. Все покинули трамвай и пересели на другой транспорт.

Напомним, что в конце февраля трамвай вылетел с кольца рядом с «Апельсином» и упал на припаркованные машины. Оказалось, что он был неисправен. В момент ЧП внутри никого не было, кондуктор успела выпрыгнуть в последний момент.

Трамвай около Апельсина в Самаре сошел с рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU