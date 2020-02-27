2020-02-27T15:37:45+03:00
Общество

Падение трамвая на автомобили в Самаре: стала известна предварительная причина ДТП у «Апельсина»

В ТТУ поделились подробностями ДТП у ТЦ «Апельсин» в Самаре, где трамвай упал на припаркованные автомобили
Владислав КИРСАНОВ
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Водитель вышел посмотреть на неисправность трамвая, а тот поехал дальшеВодитель вышел посмотреть на неисправность трамвая, а тот поехал дальшеФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Днем в четверг, 27 февраля, в Самаре произошло серьезное ДТП. Рядом с торговым центром «Апельсин» на улице Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов и упал на припаркованные автомобили. В ТТУ рассказали предварительную причину случившегося.

— Трамвай ехал из депо на улице Фадеева в сторону «Апельсина». На предыдущей остановке водитель остановился, чтобы проверить неисправность транспорта, и вышел из вагона. Однако трамвай продолжил ехать, – сообщили «Комсомольской правде - Самара» в трамвайно-троллейбусном управлении.

На момент ДТП в транспорте никого не было. Напомним, вагон упал на припаркованные машины. Всего пострадали пять автомобилей. Среди людей пострадавших и погибших нет. На месте продолжают работать полицейские, спасатели и сотрудники МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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