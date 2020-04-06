Погоня закончилась смертью: появилось видео страшного ДТП с «Приорой» в Тольятти

6 Апр 2020 2020-04-06T14:52:45+03:00

Водитель проигнорировал требования об остановке, не справился с управлением и лишился жизни

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В ГИБДД Тольятти рассказали подробности страшного ДТП, произошедшего вечером 5 апреля в «зеленой зоне» на Лесопарковом шоссе. Напомним, что там погиб 28-летний водитель «Лады Приоры».

- Вчера ночью при несении службы экипажем ДПС на маршруте патрулирования на улице Комзина в Тольятти был замечен автомобиль, водитель которого создавал аварийные ситуации. Сотрудниками полиции была предпринята попытка остановить автомобиль, но водитель требования инспекторов об остановке проигнорировал и попытался скрыться, - рассказывают полицейские.

Сотрудники ДПС начали преследовать «Приору». Делали они это по специально отработанным методам, не подвергая риску других участников дорожного движения. Водитель «Лады», в свою очередь, игнорировал требования об остановке, нарушил правила расположения авто на проезжей части, не справился с управлением и влетел в столб. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как установили правоохранители, прав у погибшего не было. Также у него отсутствовали документы на автомобиль. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Смертельное ДТП на Лесопарковом шоссе в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU