2020-04-06T16:57:35+03:00
Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области

В регионе сохранится порывистый ветер
Владислав КИРСАНОВ
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Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секундуПорывы ветра будут достигать 15-18 метров в секундуФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Погодные условия в Самарской области резко ухудшились. В связи с этим Приволжское УГМС рекомендовало ГУ МЧС России по региону объявить желтый уровень опасности.

– Ночью и днем 7 апреля сохранится усиление северо-западного ветра, его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Рекомендуем жителям региона оставаться дома и без лишней необходимости не покидать квартиры, – говорится в сообщении спасателей.

Также автомобилистам советуют не садится за руль, а в случае, если это произошло, сохранять дистанцию, скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения. Автомобили лучше парковать на открытой местности, чтобы избежать риска падения различных предметов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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