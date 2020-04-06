Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области

6 Апр 2020 2020-04-06T16:57:35+03:00

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Погодные условия в Самарской области резко ухудшились. В связи с этим Приволжское УГМС рекомендовало ГУ МЧС России по региону объявить желтый уровень опасности.

– Ночью и днем 7 апреля сохранится усиление северо-западного ветра, его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Рекомендуем жителям региона оставаться дома и без лишней необходимости не покидать квартиры, – говорится в сообщении спасателей.

Также автомобилистам советуют не садится за руль, а в случае, если это произошло, сохранять дистанцию, скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения. Автомобили лучше парковать на открытой местности, чтобы избежать риска падения различных предметов.

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ИСТОЧНИК KP.RU