В Самарской области продолжают увеличивать количество транспорта на дорогах

7 Апр 2020 2020-04-07T12:43:44+03:00

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В Самарской области продолжают проводить мониторинг пассажиропотока. В утренние и вечерние часы ритмичность транспорта увеличивается. Так, в часы пик интервалы самых востребованных маршрутов в Самаре, таких как №№ 67, 47, 34, 41, 70, составляют от 4 до 6 минут.

– Средний интервал между остальными маршрутами составляет 7-15 минут. Метро в будние дни будет работать в штатном режиме – с 6:00 до 24:00. В выходные это время будет сокращено – с 8 до 20 часов, – сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В Тольятти на линию вышли 720 единиц городского транспорта. Неделю назад на линии было 496 единиц. Специалисты проводят дезинфекцию составов от 2 до 6 раз в сутки. Эта цифра зависит от количества выполняемых рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU