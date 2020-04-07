Никаких костров в лесу: в Самарской области вводят особый противопожарный режим

7 Апр 2020 2020-04-07T12:57:31+03:00

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В Самарской области со среды, 8 апреля, введут особый противопожарный режим. Пока он будет действовать, жителям региона нельзя будет разводить в лесу костры, а также проводить работы с открытым огнем.

- На территории лесного фонда Самарской области уже с 23 марта объявлен пожароопасный сезон 2020 года. В регионе подготовлены 17 лесопожарных станций, утверждены 212 маршрутов патрулирования. Их общая протяженность составляет 32711 км, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что леса с проверками будут обходить специальные патрульные группы. Их оснастят радиостанциями, ранцевыми огнетушителями. Также им будут помогать сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, за обстановкой в лесах будет следить единая система видеомониторинга. Ее настроят на обнаружение лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU