2020-04-07T18:48:05+03:00
Общество

В Самаре утвердили проект развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Дачной

Соответствующее постановление было подписано главой города
Евгения ВАСИНА
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В бюджете Самары на реконструкцию улицы Дачной заложено 12 млн рублей.В бюджете Самары на реконструкцию улицы Дачной заложено 12 млн рублей.Фото: Яндекс. Карты
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Глава Самары Елена Лапушкина утвердила проект планировки территории для реконструкции улицы Дачной. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации 7 апреля.

- Постановляю утвердить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения, - значится в документе. Речь идет о реконструкции ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной.

Улицу планируют реконструировать в два этапа. Первая очередь реконструкции пройдет от ул. Пензенской до Московского шоссе, втора - от ул. Пензенской до ул. Горной. Предполагается, что дорога будет черытрехполосной, с обустроенными тротуарами и остановками общественного транспорта. Проектная пропускная способность дороги составит 500 автомобилей в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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