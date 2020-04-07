2020-04-07T20:56:59+03:00
Общество

Врачи Самарской области получат доплаты из федерального бюджета

На эти цели выделено 124 млн рублей
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Это стало известно после заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской областиЭто стало известно после заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самарская область получит из федерального бюджета 124 млн рублей на доплаты врачам. Работа по распределению начислений начнется в ближайшее время. Об этом заявил Врио министра здравоохранения во время заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области 7 апреля.

Еще один важный вопрос, который обсудили во время заседания - поступление масок в аптечные сети и розничную продажу. Чтобы ускорить этот процесс губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил членам штаба уточнить о возможности проводить санитарную обработку отшиваемых масок на территории региона.

Обсудили также подготовку коек инфекционного профиля. Их могут обустроить на базе Клиник Самарского государственного медицинского университета. Именно там есть отдельный инфекционный корпус, необходимое оборудование и подготовленные кадры. Кроме того областному минздраву поручено проработать соответствующую маршрутизацию пациентов.

Согласно докладу ректора СамГМУ Александра Колсанова, молодые ординаторы уже оказывают помощь медикам. В первичном звене и в качестве младшего и среднего медицинского персонала задействован 471 человек. Дмитрий Азаров поблагодарил за содействие в работе и подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы студенты-медики активно включались и в волонтерскую работу, потому что это в том числе формирует характер будущего врача.

Читайте также:

Помогла самоизоляция: в Самарской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

За неделю заболеваемость снизилась на 29%

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи Самарской области получат доплаты из федерального бюджета
Дмитрий Азаров показал, что он ест
В конце рабочей недели в Самарской области ожидается до +17
В Самаре утвердили проект развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Дачной
Почти 1900 волонтеров готовы помогать пожилым жителям Самарской области
В аэропорту Курумоч в багаже у пассажиров нашли 200 кг запрещенных фруктов и орехов
В Самаре выпустили специальные транспортные карты к 75-летию Победы
Участковые полицейские Самарской области начали принимать граждан дистанционно
В Тольятти пьяный мужчина прямо в подъезде убил своего пасынка
Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков покинет команду по окончании сезона
Пригласили в гости, а там избили и ограбили: в Самаре задержали троих преступников
МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ
Житель Самарской области не заплатил налоги на 1,2 млн рублей и попал под статью
В Самаре кладбища защитят от клещей и грызунов
В Сызрани благодаря микроволновке поймали мужчину, объявленного в международный розыск
Помогла самоизоляция: в Самарской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
Энергетики Самарской области работают в режиме повышенной готовности
Биохакер - о коронавирусе: «В каждом регионе он изменяется по-своему»
Полмиллиона рублей алиментов: в Самарской области горе-отец не собирался платить ребенку
Все что вам нужно – телефон или компьютер: заплатить за электричество можно онлайн
Жители Кинеля ничего не знают об эксперименте с QR-кодами для выхода на улицу в режиме самоизоляции
В Самарской области почтальоны разносят по домам продукты и другие товары
Никаких костров в лесу: в Самарской области вводят особый противопожарный режим
Врезался в опору и перевернулся: в Самаре на Антонова-Овсеенко «четырнадцатая» попала в ДТП