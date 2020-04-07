Врачи Самарской области получат доплаты из федерального бюджета

7 Апр 2020 2020-04-07T20:56:59+03:00

Это стало известно после заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Самарская область получит из федерального бюджета 124 млн рублей на доплаты врачам. Работа по распределению начислений начнется в ближайшее время. Об этом заявил Врио министра здравоохранения во время заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области 7 апреля.

Еще один важный вопрос, который обсудили во время заседания - поступление масок в аптечные сети и розничную продажу. Чтобы ускорить этот процесс губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил членам штаба уточнить о возможности проводить санитарную обработку отшиваемых масок на территории региона.

Обсудили также подготовку коек инфекционного профиля. Их могут обустроить на базе Клиник Самарского государственного медицинского университета. Именно там есть отдельный инфекционный корпус, необходимое оборудование и подготовленные кадры. Кроме того областному минздраву поручено проработать соответствующую маршрутизацию пациентов.

Согласно докладу ректора СамГМУ Александра Колсанова, молодые ординаторы уже оказывают помощь медикам. В первичном звене и в качестве младшего и среднего медицинского персонала задействован 471 человек. Дмитрий Азаров поблагодарил за содействие в работе и подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы студенты-медики активно включались и в волонтерскую работу, потому что это в том числе формирует характер будущего врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU