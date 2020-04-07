2020-04-07T14:01:47+03:00
Общество

Помогла самоизоляция: в Самарской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

За неделю заболеваемость снизилась на 29%
Анастасия ФИЛАТОВА
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За последнюю неделю грипп и ОРВИ в регионе подхватили 9,2 тыс. человекЗа последнюю неделю грипп и ОРВИ в регионе подхватили 9,2 тыс. человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 29%. Как отмечают в департаменте информационных технологий администрации губернатора Самарской области, этого удалось достичь благодаря режиму самоизоляции, который действует в регионе с 31 марта.

— За неделю с 30 марта по 5 апреля было зарегистрировано 9232 случая ОРВИ и гриппа, в том числе среди жителей Самары — 4096 случаев. Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ по совокупному населению ниже эпидпорога на 29,33%, однако среди подростков от 15 лет и старше она выше на 3,64%, — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Напомним, что режим полной самоизоляции из-за коронавируса в регионе продлится до 12 апреля. Жителей призывают оставаться в своих домах, чтобы не допустить распространения опасной инфекции и чтобы не подхватить ненароком грипп или ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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